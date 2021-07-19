Наша мета – груповий етап, – перший коментар гравців Шахтаря про жеребкування Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар у 3 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти бельгійського Генка. Футболісти донецького клубу вже поділилися очікуваннями від гри.

Педріньо: Потрібно чекати, що матч буде непростим

Першими результати жеребкування Ліги чемпіонів прокоментували новачки донецького клубу. Шахтар представив Марлона, Педріньо й Траоре одночасно з проведенням жеребкування.

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Захисник Шахтаря Марлон вважає, що в Лізі чемпіонів немає слабких команд.

Генк – хороша команда. Це той турнір, де простих команд немає. Ми повинні зрозуміти це відразу, виграти і пройти далі.

– сказав Марлон.

Водночас Педріньо заявив, що мета Шахтаря – участь у груповому етапі Ліги чемпіонів.

"Незалежно, яка команда нам попалася, ми тренуємося, готуємося до кожного суперника. Повинні максимально віддаватися на полі, щоб перемагати. Знаю, що єврокубкові матчі даються непросто, але ми підготуємося, постараємося пройти далі. Наша мета – груповий етап", – сказав новачок "гірників".

Футболіст Шахтаря заявив, що не має великого досвіду гри проти бельгійців. Він очікує на непросту зустріч.

Великого досвіду немає. Потрібно чекати, що матч буде непростим. Зараз футбол у плані техніки дуже виріс. Команда повинна бути готова, щоб гідно себе показати,

– резюмував Педріньо.