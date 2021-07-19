Педриньо: нужно ждать, что матч будет непростым
Первыми результаты жеребьевки Лиги чемпионов прокомментировали новички донецкого клуба. Шахтер представил Марлона, Педриньо и Траоре одновременно с проведением жеребьевки.
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Защитник Шахтера Марлон считает, что в Лиге чемпионов нет слабых команд.
Генк – хорошая команда. Это тот турнир, где простых команд нет. Мы должны понять это сразу, выиграть и пройти дальше.
– сказал Марлон.
В то же время Педриньо заявил, что цель Шахтера – участие в групповом этапе Лиги чемпионов.
"Независимо, какая команда нам попалась, мы тренируемся, готовимся к каждому сопернику. Должны максимально отдаваться на поле, чтобы побеждать. Знаю, что еврокубковые матчи даются непросто, но мы подготовимся, постараемся пройти дальше. Наша цель – групповой этап", – сказал новичок "горняков".
Футболист Шахтера заявил, что не имеет большого опыта игры против бельгийцев. Он ожидает непростой встречи.
Большого опыта нет. Нужно ждать, что матч будет непростым. Сейчас футбол в плане техники очень вырос. Команда должна быть готова, чтобы достойно себя показать,
– резюмировал Педриньо.
- Шахтер стартует в Лиге чемпионов с 3 квалификационного раунда, в котором сыграет против Генка. Команды впервые встретятся в официальном матче.
- Первый поединок противостояния состоится 3 или 4 августа на поле Генка. Ответный Матч – 10 августа в Киеве.
- Победитель пары сыграет в раунде плей-офф.