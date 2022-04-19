Шахтар зійдеться з Фенербахче, щоб зібрати кошти для України: онлайн-трансляція

У вівторок, 19 квітня. донецький Шахтар зіграє благодійний матч проти Фенербахче. Поєдинок "гірників" під егідою "Football for Peace"можна переглянути не покидаючи сайт 24 каналу.

Третій матч на підтримку України

Благодійне турне Shakhtar Global Tour for Peace продовжується. 19 квітня о 17:00 підопічні Роберто Де Дзербі зіграють проти турецького Фенербахче, повідомляє 24 канал.

До теми Шахтар вийде на матч у спеціальних футболках із фото 4-річної Аліси з Маріуполя

Зустріч відбудеться у Туреччині.

На футбольне поле футболісти Шахтаря вийдуть у спеціальних футболках зі світлиною 4-річної Аліси. Дівчинка продовжує залишатись у Маріуполі, яке вже майже знищили окупанти. З перших днів війни Аліса живе у підвалі "Азовсталі", поки її мама, військовий медик, рятує життя українських захисників.

Для "гірників" цей матч стане вже третім у благодійному турне. У першій грі донеччани мінімально програли грецькому Олімпіакосу (1:0).

У Польщі розписали мирову з Легією 2:2. Але був забитий у поєдинку ще один м'яч. Символічний гол "гірників" забив 12-річний Дмитро Кеда, який зумів вибратись із Маріуполя (2:3).

Фенербахче – Шахтар: онлайн-трансляція матчу