Акція на підтримку маленької Аліси

Донецький клуб повідомив, що матч проти Фенербахче – це можливість показати через історію маленької дівчинки Аліси, яка з першого дня війни живе у підвалі "Азовсталі" у пекельному Маріуполі, весь жах "русского міра". Почувши цю щемливу історію Шахтар вирішив зробити спеціальні футболки.

Читайте також Готують тритонні "сюрпризи" з неба: окупанти бісяться, бо не можуть взяти Маріуполь

На них буде зображення 4-річної Аліси, історія якої зворушила вже увесь світ. Мама дівчинки – військовий медик, цілодобово надає допомогу пораненим захисникам Маріуполя.

Страждання, біль, сльози, страх українських дітей замість радості, сміху й веселощів. Спільними зусиллями ми повинні повернути мир в Україну. Аліса хоче повернутися додому. Так само як і мільйони українських дітей. І ми віримо, що так і буде,

– йдеться у пості.

До слова. Благодійний матч Фенербахче – Шахтар відбудеться 19 квітня о 17:00. Усі виручені кошти підуть на потреби України.



Спеціальні футболки Шахтаря / Фото Трибуни

Варто дізнатись – Окупанти завдають ударів по "Азовсталі" надважкими авіабомбами: дивіться відео