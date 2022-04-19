Третій матч на підтримку України

Благодійне турне Shakhtar Global Tour for Peace продовжується. 19 квітня о 17:00 підопічні Роберто Де Дзербі зіграють проти турецького Фенербахче, повідомляє 24 канал.

До теми Шахтар вийде на матч у спеціальних футболках із фото 4-річної Аліси з Маріуполя

Зустріч відбудеться у Туреччині.

На футбольне поле футболісти Шахтаря вийдуть у спеціальних футболках зі світлиною 4-річної Аліси. Дівчинка продовжує залишатись у Маріуполі, яке вже майже знищили окупанти. З перших днів війни Аліса живе у підвалі "Азовсталі", поки її мама, військовий медик, рятує життя українських захисників.

Для "гірників" цей матч стане вже третім у благодійному турне. У першій грі донеччани мінімально програли грецькому Олімпіакосу (1:0).

У Польщі розписали мирову з Легією 2:2. Але був забитий у поєдинку ще один м'яч. Символічний гол "гірників" забив 12-річний Дмитро Кеда, який зумів вибратись із Маріуполя (2:3).

Фенербахче – Шахтар: онлайн-трансляція матчу