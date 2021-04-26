Шахтар заплатив 410 мільйонів податків за 2020 рік та увійшов у топ-200 рейтингу України

Проект "Рейтинг. Бізнес в офіційних цифрах" опублікував рейтинг з топ-200 компаній-платників податків України за 2020 рік. Шахтар став єдиним українським спортивним клубом, який потрапив у цей рейтинг.

Донецький клуб розташувався на 133-му місці, заплативши до бюджету України понад 410 мільйонів гривень.

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Це на 5% більше, ніж у 2019-му році, коли Шахтар за підсумками року став 144-м.

Шахтар вперше за 14 років не виграв жодного трофея в сезоні

25 квітня Динамо достроково виграло чемпіонат України за три тури до кінця турніру.

Таким чином, Шахтар не зможе виграти жодного трофея за підсумками сезону. "Гірники" поступилися в матчі за Суперкубок України, вилетіли в 1/8 фіналу Ліги Європи від Роми, а також в 1/4 фіналу Кубка України від Агробізнесу.

Шахтар вперше з сезону 2006/07 залишиться без єдиного трофея в сезоні. Тоді командою керував Мірча Луческу.

Шахтар став єдиним українським спортивним клубом, який потрапили в топ-200 платників податків. В основному в рейтингу представлені великі торгові мережі, енергохолдинги і виробничі підприємства.