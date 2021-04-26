Донецкий клуб расположился на 133-м месте, заплатив в бюджет Украины более 410 миллионов гривен.
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Это на 5% больше, чем в 2019-м году, когда Шахтер по итогам года стал 144-м.
Шахтер впервые за 14 лет не выиграл ни одного трофея в сезоне
- 25 апреля Динамо досрочно выиграло чемпионат Украины за три тура до конца турнира.
- Таким образом, Шахтер не сможет выиграть ни один трофей по итогам сезона. "Горняки" уступили в матче за Суперкубок Украины, вылетели в 1/8 финала Лиги Европы от Ромы, а также в 1/4 финала Кубка Украины от Агробизнеса.
- Шахтер впервые с сезона 2006/07 останется без единого трофея в сезоне. Тогда командой руководил Мирча Луческу.