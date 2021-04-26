Донецький клуб розташувався на 133-му місці, заплативши до бюджету України понад 410 мільйонів гривень.
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Це на 5% більше, ніж у 2019-му році, коли Шахтар за підсумками року став 144-м.
Шахтар вперше за 14 років не виграв жодного трофея в сезоні
- 25 квітня Динамо достроково виграло чемпіонат України за три тури до кінця турніру.
- Таким чином, Шахтар не зможе виграти жодного трофея за підсумками сезону. "Гірники" поступилися в матчі за Суперкубок України, вилетіли в 1/8 фіналу Ліги Європи від Роми, а також в 1/4 фіналу Кубка України від Агробізнесу.
- Шахтар вперше з сезону 2006/07 залишиться без єдиного трофея в сезоні. Тоді командою керував Мірча Луческу.