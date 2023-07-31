Донецький колектив веде перемовини із Дмитром Чигринським. Колишній захисник Барселони зможе підмінити молодого травмованого центрбека "гірників".

Варте уваги Найпроблемніше амплуа: Луческу назвав позицію, на яку Динамо шукає досвідченого виконавця

Команді потрібен досвід

Шахтар взяв приклад із київського Динамо, яке повернуло до свого складу Андрія Ярмоленка, та також вирішив організувати камбек легенди свого клубу. Таким чином донецький колектив почав вести переговори із наддосвідченим Дмитром Чигринським. Такий кадровий хід – ініціатива від Даріо Срни, який уже попередньо сконтактував з 36-річним футболістом та, більше того, отримав згоду від Чигринського. Наразі все впирається у домовленість із клубом Дмитра Іонкісом, хоча раніше повідомлялось, що грецький колектив відпустив українця вільним агентом ще у травні після вильоту у нижчий дивізіон.

Варто відзначити, що такий кадр, як Чигринський зараз дуже потрібен Шахтарю. Основний центральний захисник "гірників" Валерій Бондар отримав страшну травму, а саме перелом ключиці. Сталося це у стартовому матчі УПЛ, в якому "кроти" взяли гору над Металістом 1925 (1:2). Донецький колектив також підписав контракт із ще одним молодим центрбеком Ставом Лемкіним, проте зазначається, що ізраїльтянин прийшов у команду на перспективу, а "гірники" перебували у пошуках досвідченого захисника, якого вони знайшли в лиці Дмитра Чигринського.

До речі. Досвідчений центральний захисник має безліч варіантів продовження кар'єри. Зокрема, Чигринського запрошують колективи із Греції, Кіпру, Індонезії та Індії. Сам Дмитро заявляв, що повертатись в Україну він не готовий, проте, скоріше за все, наразі його думка змінилась.

Нагадаємо, що Чигринський уже виступав за Шахтар з 2002-го по 2015 роки з перервою на сезон у Барселоні, яка виплатила "гірникам" 25 мільйонів за центрального захисника. Дмитро, який не зміг закріпитися у каталонському колективі згодом знову повернувся до донецького колективу, який тепер вже платив Барселоні за трансфер, а саме 15 мільйонів євро. За час проведений у стані "кротів" Чигринський встиг відіграти у помаранчево-чорній футболці 189 матчів. Наразі Transfermarkt оцінює досвідченого захисника у 200 тисяч євро.