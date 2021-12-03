Шахтар розтрощив Львів, забивши 6 голів: відеоогляд гри

Шахтар здобув впевнену перемогу у 17-у турі української Прем'єр-ліги. "Гірники" ввечері 3-го грудня на НСК "Олімпійський" розгромили Львів.

Шахтар – Львів 6:1

Голи: Тете, 45 (п), Педрінью, 56, Бондаренко, 77, Марлос, 84 (п), Степаненко, 87, Конопля, 90 – Ернест, 17

Вилучення: Махмутович, 83 (Львів)

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У першому таймі обидві команди мали чудові нагоди, щоб відзначитися декількома голами. Прогнозовано ініціативою володіли футболісти Шахтаря і найбільше загрози йшло від Тете, який на старті гри змарнував три моменти.

Ледь не стовідсоткову реалізацію продемонстрував Львів. На 17-й хвилині Ернест заволодів м'ячем на половині поля Шахтаря і дійшов до штрафного суперника. П'ятеро "гірників" були статистами, коли ганець більярдним ударом здалеку відправив м'яч у кут воріт Анатолія Трубіна.

Шахтарю вдалося зрівняти рахунок, коли команди думками були у роздягальні. Михайло Мудрик впав у штрафному суперника після контакту з Олександром Романчуком – пенальті. Удар з позначки впевнено виконав Тете – 1:1.

Розгромна перемога Шахтаря

Після перерви Шахтар збільшив темп і досить швидко Львів дав слабину: простріл Корнієнка з лівого флангу завершився голом Педрінью.

Під завісу гри Шахтар зробив рахунок непристойним. Третій гол "гірників" забив Бондаренко, після чого рахунок з пенальті збільшив Марлос.

Далі у воротах Львова відзначився Степаненко, забивши красень-гол. Підсумковий рахунок у матчі встановив Конопля.

. Завдяки перемозі Шахтар набрав 44 очки й очолив турнірну таблицю УПЛ. Львів, маючи 16 очок, посідає 12-е місце.

Шахтар – Львів відеоогляд