Як Лобановський здивував Рангніка

У Німеччині Ральфа Рангніка вважають одним із законодавців гри в пресинг. Німець зізнався, що запозичив свої ідеї у Лобановського, коли грав проти Динамо українського тренера.

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Коли я вперше почав тренувати – Вікторію з мого рідного Бакнанга – ми грали проти київського Динамо Валерія Лобановського. Я сам був на полі й потім багато разів розповідав цю історію: через 10 хвилин я почав рахувати гравців на полі, бо мені здавалося, що в них на одного – двох футболістів більше,

– сказав Рангнік.

Він розповів, що після матчу поговорив з Лобановським і згодом дивився за тренуваннями Динамо.

"І мені сказали, що вони тренуються щодня, кожного разу пресингуючи по всьому полю. Тож я пішов дивитися на тренування Динамо і з того моменту зрозумів, чому вони так грають. Я зрозумів, що це можливо, якщо послідовно працювати над цим щодня на тренуваннях, – резюмував німецький фахівець.

Рангнік заявив, що його також надихнули Хельмут Гросс та Арріго Саккі.

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