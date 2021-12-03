Як Лобановський здивував Рангніка
У Німеччині Ральфа Рангніка вважають одним із законодавців гри в пресинг. Німець зізнався, що запозичив свої ідеї у Лобановського, коли грав проти Динамо українського тренера.
Дивіться також Історичний дубль Роналду допоміг Манчестер Юнайтед перемогти Арсенал: відеоогляд гри
Коли я вперше почав тренувати – Вікторію з мого рідного Бакнанга – ми грали проти київського Динамо Валерія Лобановського. Я сам був на полі й потім багато разів розповідав цю історію: через 10 хвилин я почав рахувати гравців на полі, бо мені здавалося, що в них на одного – двох футболістів більше,
– сказав Рангнік.
Він розповів, що після матчу поговорив з Лобановським і згодом дивився за тренуваннями Динамо.
"І мені сказали, що вони тренуються щодня, кожного разу пресингуючи по всьому полю. Тож я пішов дивитися на тренування Динамо і з того моменту зрозумів, чому вони так грають. Я зрозумів, що це можливо, якщо послідовно працювати над цим щодня на тренуваннях, – резюмував німецький фахівець.
Рангнік заявив, що його також надихнули Хельмут Гросс та Арріго Саккі.
Рангнік очолив МЮ: головне
- 63-річний Рангнік активно не тренував із сезону-2018/2019, коли очолював РБ Лейпциг. В останні 10 років він здебільшого займав керівні посади, зокрема, в структурі клубів Ред Булл.
- У 2021 році він приєднався до російського Локомотива, де був керівником зі спорту та розвитку. Однак у листопаді відгукнувся на пропозицію очолити Манчестер Юнайтед до кінця сезону.
- Після цього Рангнік буде працювати консультантом у Манчестер Юнайтед.