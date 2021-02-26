Шахтар – Рома: стартував продаж квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Джерело:пресслужба Шахтаря
Шахтар зіграє проти Роми у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч клуби зіграють у Римі 11 березня. Матч-відповідь відбудеться 18 березня у Києві на НСК "Олімпійський". Шахтар розпочав реалізацію квитків.
Продаж квитків на матч Шахтар – Рома проходитиме в 3 етапи. Традиційно пріоритетне право купівлі матимуть уболівальники Шахтаря.
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Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень;
The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривень;
The Lounge (з пакетом гостинності): 5 000 гривень;
Sky Box: 7 000 – 10 000 гривень.Важливо. Усі квитки – іменні, тому під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати із собою документ, що посвідчує особу.