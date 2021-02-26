Шахтар – Рома: стартував продаж квитків на матч 1/8 фіналу Ліги Європи

19:33

Шахтар зіграє проти Роми у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч клуби зіграють у Римі 11 березня. Матч-відповідь відбудеться 18 березня у Києві на НСК "Олімпійський". Шахтар розпочав реалізацію квитків.