Шахтар зіграє проти Роми у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Перший матч клуби зіграють у Римі 11 березня. Матч-відповідь відбудеться 18 березня у Києві на НСК "Олімпійський". Шахтар розпочав реалізацію квитків.

Продаж квитків на матч Шахтар – Рома проходитиме в 3 етапи. Традиційно пріоритетне право купівлі матимуть уболівальники Шахтаря. До теми У Шахтарі вперше прокоментували жеребкування Ліги Європи: "гірники" зіграють з Ромою Етапи продажу квитків (27-28 лютого) – пріоритетна нагода придбати квитки – у передплатників Shakhtar Club. Кожному власникові передплати буде відкрито доступ до купівлі квитків у своєму мобільному додатку і на сайті shakhtar.com. (1-2 березня) – придбати квитки можуть власники абонементів усіх сезонів (від сезону-2013/14 включно), а також ті вболівальники, що відвідали домашні матчі із Зорею, Маккабі й Рухом. Кожен уболівальник (зранку 1 березня) отримає промокод на купівлю. (від 3 березня) – старт вільного продажу. Квитки доступні на shakhtar.com або в мобільному додатку FC Shakhtar (Google Play і App Store). Вартість квитків Standard: 100, 150, 200, 300, 500 і 700 гривень; The Club (снек-меню): 1 500/2 000 гривень; The Lounge (з пакетом гостинності): 5 000 гривень; Sky Box: 7 000 – 10 000 гривень. Важливо. Усі квитки – іменні, тому під час проходження вхідного контролю на стадіоні вболівальник повинен мати із собою документ, що посвідчує особу.