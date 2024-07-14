Шахтар – Різеспор 5:0

Голи: Назарина, 11, Вінісіус Тобіас, 17, Кевін, 54, Матвієнко, 81, Глущенко, 89 (з пенальті)

Спаринг між Шахтарем та Різеспором за домовленістю проходив у форматі двох таймів по 50 хвилин. Це був четвертий товариський матч "гірників" на зборах у Словенії, пише 24 Канал.

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Забивали на всі смаки

Головний тренер Шахтаря з перших хвилин довірив місце у старті літньому новачку Бартолу Франьїчу. Хорват зайняв місце у центрі захисту.

Склад Шахтаря (1-й тайм): Твардовський, Вінісіус, Франьїч, Фарина, Педро Енріке, Степаненко (к), Назарина, Педріньйо, Швед, Невертон, Егіналду

Твардовський, Вінісіус, Франьїч, Фарина, Педро Енріке, Степаненко (к), Назарина, Педріньйо, Швед, Невертон, Егіналду Склад Шахтаря (2-й тайм): Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко (к), Азаров, Марлон Гомес, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевін (Глущенко, 60), Траоре

"Гірники" потужно розпочали поєдинок. У першому таймі м'яч двічі побув у воротах Різеспора. Відзначилися Назарина та Вінісіус Тобіас.

У другому таймі Шахтар добив суперника. Спочатку Кевін вдало зіграв на добиванні та довів рахунок до розгромного. Згодом Матвієнко дальнім ударом з метрів 23-х вразив лівий кут. А на 89-й хвилині юний Глущенко заробив пенальті, а потім його реалізував.

У підсумку переконлива перемога з рахунком 5:0. До речі, за Різеспор раніше грали українці Микола Морозюк, Денис Гармаш та Андрій Борячук.

До слова. 14 липня товариський матч зіграло київське Динамо. "Біло-сині" розгромили данський Брондбю з рахунком 4:0.

Відеоогляд матчу Шахтар – Різеспор

Нагадаємо, що раніше Шахтар зіграв три матчі й усі з різним підсумком. Спочатку "гірники" обіграли Сараєво (4:1), зіграли внічию з Хайдуком (1:1) та поступилися Бочка-Топола (0:1).