Донецький Шахтар подав скаргу на Галатасарай щодо переходу бразильського легіонера Тете. Учора на офіційному сайті турецького клубу з'явилась інформація, що ФІФА винесла рішення щодо конфлікту з "гірниками"

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Компенсація для Шахтаря

ФІФА частково задовольнила позов донеччан. Тепер Галатасарай повинен виплатити "гірникам" компенсацію у розмірі 2,5 мільйони євро за дострокове розірвання контракту. Також клуб і футболіст будуть виплачувати додаткову компенсацію у вигляді 5 відсотків річних, які будуть нараховані до дати платежу.

Турецький клуб має намір оскаржити рішення ФІФА у Спортивному арбітражному суді Лозанни, але поки апеляцію ще не оформили.

До слова. Галатасарай не зацікавлений у послугах Тете. Клуб готовий продати бразильця за 8 мільйонів євро в Сан Паулу.

Скандальний бразилець перейшов у стамбульський клуб влітку минулого року на правах вільного агента, розірвавши одноосібно контракт з Шахтарем. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Тете оцінюється в 10 мільйонів євро.