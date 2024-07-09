За інформацією джерела, 8 липня, донецький клуб домовився з Вольфсбургом про трансфер 24-річного хавбека Бартола Франьїча. За контрактом хорватський хавбек проведе 1 рік оренди в Шахтарі без обов'язкового права викупу.
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Хто такий Бартол Франьїч
Лівоногий хавбек у минулому сезоні виступав на правах оренди за Дармштадт, який зайняв останнє місце і вилетів з Бундесліги. В 20 матчах Бартол віддав 1 ассист.
Вольфсбург придбав молодого гравця з Динамо Загреб за 7,5 мільйонів євро. За даними Transfermarkt, трансферна вартість хорвата 1,8 мільйона євро, а контракт з "вовками" дійсний до 30 червня 2027 року.
Хорватський гравець може зіграти як опорного півзахисника, так і на позиції центрального захисника. Трансфер гравця це ініціатива головного тренера Маріно Пушича та Даріо Срна.
Також до складу "гірників" повернувся Педріньйо, який покидав Шахтар до цього. Також донецький клуб зіграє в груповому етапі Ліги чемпіонів.