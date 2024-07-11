Шахтар – Бачка-Топола 0:1

Гол: Вулич, 4

Суперник "гірників" у минулому сезоні фінішував на третій сходинці сербської Суперліги та пробився у кваліфікацію Ліги Європи. Тож Маріно Пушич отримав нагоду перевірити свою команду на фоні учасника єврокубків, пише 24 Канал.

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Десант збірників не допоміг Шахтарю

У стартовому складі Шахтаря на гру вийшли одразу п'ять гравців збірної України, які повернулися після виступу на Євро-2024: Матвієнко, Бондар, Конопля, Судаков та Зубков. На вістрі атаки Пушич поставив Траоре, який замінив Сікана, який разом з олімпійською командою вирушив до Парижу.

Склад Шахтаря

Шахтар (1 тайм): Різник – Азарові, Матвієнко, Бондар, Конопля – Марлон, Бондаренко – Кевін, Судаков, Зубков – Траоре.

Різник – Азарові, Матвієнко, Бондар, Конопля – Марлон, Бондаренко – Кевін, Судаков, Зубков – Траоре. Шахтар (2 тайм): Твардовський – Педріньйо Азеведо, Лацабідзе, Фарина, Вінісіус – Степаненко, Назарина – Невертон, Глущенко, Педріньйо да Сілва – Егіналду.

Вже в дебюті матчу Бачка-Топола скористалася помилкою в захисті "гірників". Різник невдало віддав пас на Бондаренка. Цим скористався Вулич, який обікрав хавбека Шахтаря, а потім ще переграв голкіпера.

Цей гол став єдиним у матчі. Усі намагання підопічних Пушича врятуватися від поразки завершилися безрезультатно. "Гірники" зазнали першої поразки на зборах у Словенії. Свій наступний спаринг Шахтар зіграє 14 липня проти турецького Різеспора.

Відеоогляд матчу Шахтар – Бачка-Топола

Нагадаємо, що під час зборів Шахтар зіграв вже два матчі. У першому поєдинку "гірники" розгромили Сараєво (4:1), а в другому зіграли внічию з Хайдуком (1:1).