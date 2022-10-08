На Хетафе без француза

Французький нападник навіть не потрапив у заявку Реала на виїзний матч проти Хетафе. Карім Бензема буде відновлюватись та набиратись сил перед грою Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

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11 жовтня команда Карло Анчелотті зіграє матч-відповідь у 4-му турі групового раунду найпрестижнішого єврокубкового турніру Європи.

До слова. Поєдинок відбудеться у Варшаві на стадіоні Війська Польського. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Королівський клуб" вирішив не ризикувати здоров'ям свого лідера та поберегти його на гру проти "гірників". Раніше Бензема пропустив ряд матчів через пошкодження коліна.

Нагадаємо, що перша гра між Реалом та Шахтарем закінчилась перемогою мадридського клубу з різницею в один гол – 2:1. У цій грі Бензема не забивав.

У сезоні-2022/2023 Бензема провів за мадридців 8 матчів, у яких відзначився 4 голами та одним асистом.

Також слід відзначити відсутність Тібо Куртуа у заявці мадридського клубу на матч проти Хетафе. Швидше за все, що місце у рамці воріт займе український голкіпер Андрій Лунін. Українець ще жодного разу не проводив стільки поєдинків поспіль за "вершкових".