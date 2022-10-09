Хетафе – Реал 0:1
Гол: Мілітао, 2.
У цей вікенд в Ла Лізі проходять матчі 9 туру. У пізньому матчі суботу зустрічались один з одним дві команди з Мадрида – Хетафе приймав чинного чемпіона в особі Реала, пише 24 канал.
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Для "бланкос" цей матч ліг як раз між двома поєдинками з Шахтарем в Лізі чемпіонів. У стартовому складі гостей вийшов українець Андрій Лунін, який поки підміняє травмованого Тібо Куртуа.
Для кіпера це вже другий матч за Реал в Ла Лізі цього сезону. Тиждень тому він пропустив від Осасуни, через що команда втратила очки.
А ось у грі з Хетафе Луніну нарешті підкорився сухий матч. "Бланкос" виграли з мінімальним рахунком завдяки ранньому голу Мілітао після кутового.
Відеоогляд матчу Хетафе – Реал:
Успіхи Луніна в Реалі
Відзначимо, що Андрій виступає за Реал з 2018 року. але часто ходив по орендах (Леганес, Вальядолід, Ов'єдо). За мадридців він зіграв 8 матчів і це перший його сухий поєдинок.
Вже у вівторок Лунін має вийти в основі на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря. У свою чергу Тібо Куртуа повернеться лише наступного вікенду у грі з Барселоною.
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До слова, перемога над Хетафе дозволила Реалу очолити турнірну таблицю Ла Ліги. Правда, вже завтра Барселона може наздогнати мадридці, якщо переграє Сельту.