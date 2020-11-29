Донецький "Шахтар" та мадридський "Реал" зустрінуться у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів. В УЄФА визначили бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок.

У полі на матчі "Шахтар" – "Реал" працюватиме румунська бригада арбітрів, інформує УЄФА. Дивіться також "Реал" сенсаційно програв "Алавесу" перед грою з "Шахтарем": відео Головний арбітр матчу – Овідіу Хацеган. На лініях йому допомагатимуть Октавіан Шовре та Себастьян Георге. Четвертий арбітр – Себастьян Колцеску. На системі відеоповторів VAR працюватимуть польські арбітри Павел Гіль та Марцін Борковські. Хацеган та українські команди У сезоні-2020/2021 румун двічі працював на матчах "Динамо". Перший раз це був матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента" на виїзді (1:2).

Також він працював і на матчі першого туру групового етапу, в якому "Динамо" приймало італійський "Ювентус" (0:2).

Загалом українські клуби десять разів грали за суддівства Хацегана: "Динамо" (5 матчів), "Шахтар" (3 матчі), "Металіст" та "Карпати" по – одному матчу.

У цих поєдинках українські команди шість разів перемогли, тричі зіграли внічию та один раз поступилися.

Хацеган двічі судив матчі збірної України: румун був головним арбітром матчу Північна Македонія – Україна у відборі на Євро-2016 (2:0) та матчу Ліги націй-2020 Німеччина – Україна (3:1). Поєдинок "Шахтар" – "Реал" відбудеться 1 грудня у Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри о 19:55.