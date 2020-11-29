"Шахтар" – "Реал": в УЄФА призначили фартового для українців арбітра
Донецький "Шахтар" та мадридський "Реал" зустрінуться у 5 турі групового етапу Ліги чемпіонів. В УЄФА визначили бригаду арбітрів, яка обслуговуватиме поєдинок.
У полі на матчі "Шахтар" – "Реал" працюватиме румунська бригада арбітрів, інформує УЄФА.
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Головний арбітр матчу – Овідіу Хацеган. На лініях йому допомагатимуть Октавіан Шовре та Себастьян Георге.
Четвертий арбітр – Себастьян Колцеску.
На системі відеоповторів VAR працюватимуть польські арбітри Павел Гіль та Марцін Борковські.
Хацеган та українські команди
- У сезоні-2020/2021 румун двічі працював на матчах "Динамо". Перший раз це був матч кваліфікації Ліги чемпіонів проти бельгійського "Гента" на виїзді (1:2).
- Також він працював і на матчі першого туру групового етапу, в якому "Динамо" приймало італійський "Ювентус" (0:2).
- Загалом українські клуби десять разів грали за суддівства Хацегана: "Динамо" (5 матчів), "Шахтар" (3 матчі), "Металіст" та "Карпати" по – одному матчу.
- У цих поєдинках українські команди шість разів перемогли, тричі зіграли внічию та один раз поступилися.
- Хацеган двічі судив матчі збірної України: румун був головним арбітром матчу Північна Македонія – Україна у відборі на Євро-2016 (2:0) та матчу Ліги націй-2020 Німеччина – Україна (3:1).
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