Сонце України встає на Донбасі: зворушлива акція Шахтаря до Дня Донецька – фото

Донецький клуб не забув про свято на честь рідного міста і підтримав його перед грою з Кривбасом. Нагадаємо, що місто вже 8 років окуповане російськими терористами.

Відіграний один із центральних поєдинків 2 туру чемпіонату України з футболу. Шахтар після невдачі в першому турі приймав на НСК "Олімпійський" Кривбас, пише 24 канал.

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Поєдинок пройшов у знаковий для "гірників" день, оскільки сьогодні, в останню неділю серпня, святкується День міста Донецьк. Український населений пункт, який наразі окупований російськими терористами, привітали багато спортсменів.

Не пройшов повз і Шахтар. На матч із Кривбасом підопічні Ігора Йовічевича вийшли у чорних футболках с написом: "Донецьк. Сонце України встає на Донбасі".



Шахтар перед матчем з Кривбасом / твітер Шахтаря

Можливо, саме така дата допомогла донеччанам здобути першу перемогу в УПЛ. Шахтар мінімально здолав Кривбас завдяки голу Артема Бондаренка.

Інші результати 2 туру УПЛ: