Сонце України встає на Донбасі: зворушлива акція Шахтаря до Дня Донецька – фото
Донецький клуб не забув про свято на честь рідного міста і підтримав його перед грою з Кривбасом. Нагадаємо, що місто вже 8 років окуповане російськими терористами.
Відіграний один із центральних поєдинків 2 туру чемпіонату України з футболу. Шахтар після невдачі в першому турі приймав на НСК "Олімпійський" Кривбас, пише 24 канал.
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Поєдинок пройшов у знаковий для "гірників" день, оскільки сьогодні, в останню неділю серпня, святкується День міста Донецьк. Український населений пункт, який наразі окупований російськими терористами, привітали багато спортсменів.
Не пройшов повз і Шахтар. На матч із Кривбасом підопічні Ігора Йовічевича вийшли у чорних футболках с написом: "Донецьк. Сонце України встає на Донбасі".
Шахтар перед матчем з Кривбасом / твітер Шахтаря
Можливо, саме така дата допомогла донеччанам здобути першу перемогу в УПЛ. Шахтар мінімально здолав Кривбас завдяки голу Артема Бондаренка.
Інші результати 2 туру УПЛ:
- Металіст 1925 не зміг переграти Чорноморець. У харків'ян нереалізованим пенальті відзначився Габі.
- Зоря перестріляла на виїзді ФК Львів. Вирішальний гол луганці забили на 90 хвилині завдяки Алефіренку.
- Ворскла неочікувано програла Вересу. Рівненський клуб програвав 0:1, однак зумів двічі забити в кінцівці поєдинку.
- Колос без проблем переграв на своєму полі Рух. За господарів відзначився Денис Безбородько, який минулого туру ще грав за Зорю та оформив за неї дубль.