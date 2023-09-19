Гіркий смак портвейну: Шахтар без шансів програв Порту у лобовому матчі Ліги чемпіонів – відео

Донеччани плекали надії дати бій Порту та спробувати зачепитися за другу сходинку в групі. На жаль, "дракони" на полі показали свій клас та звели шанси Шахтаря на вихід у плей-офф до мінімуму.

Шахтар – Порту 1:3

Голи: Келсі, 13 – Галено, 9, 15, Таремі, 29.

Донецький Шахтар розпочав свій шлях у Лізі чемпіонів 2023-2024. Команда Патріка ван Леувена потрапила у квартет до Барселони, Порту і Антверпена, пише 24 канал.

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Проблеми Шахтаря перед ЛЧ

Саме лобовою зустріччю із португальцями і довелось починати "гірникам". Гра була номінально домашньою для Шахтаря, але через війну в Україні донеччани приймають суперників у Гамбурзі.

Порту вважався явним фаворитом навіть у виїзному матчі. Додавали проблем Шахтарю і проблеми в обороні, оскільки через травми були відсутні обидва основних центрбеки Матвієнко та Бондар.

На їх місці з'явились Ракіцький та ізраїльський новачок Лемкін. Також ван Леувен здивував появою з перших хвилин танзанійця Міроші, який закрив лівий фланг оборони. Більш того, тренер вирішив зіграти з двома нападниками, Сікан та Келсі вийшли у парі.

Бадьорий старт від Порту

Команди почали з місця у кар'єр і забили аж три голи на старті зустрічі. Першим це зробив вінгер Порту Галено. Захист донеччан дав Франко пробити за непоганої позиції. Різник парирував постріл, але Міроші не встиг накрити Галено, який добив м'яч у порожні ворота.

Як Галено відкрив рахунок:

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Втім ве за чотири хвилини донеччани відновили паритет, у першій же своїй атаці. Зубков запустив Коноплю у майданчик Порту, той виконав навіс у центр, де Келсі влучно головою замкнув подачу. На жаль, це був ледь не єдиний сплеск від "гірників" у першому таймі.

Відео голу Кевіна Келсі:

Нічийний рахунок протримався лише дві хвилини. Наварив проблем біля власних воріт Сікан, який спочатку втратив м'яч на фланзі. Коли ж Данило відібрав назад, він зробив ризикований пас у центр захисту. Лемкін не встиг до м'яча, який дістався Галено.

Дубль від Галено:

Бразилець вийшов сам-на-сам із Різником та оформив дубль. Порту продовжував контролювати гру, не даючи Шахтарю створювати моменти у відповідь. А в середині першого тайму гості ще більше збільшили відрив.

Знову Галено показав себе найкращим чином, залишивши на фланзі у дурнях Лемкіна та Коноплю. Після прориву бразилець знайшов прострілом Таремі, який впритул розстріляв ворота Різника.

Відео голу Мехді Таремі:

Шахтарю не дали повернутися у гру

Після цього Порту вирішив заспокоїти гру та поберегти сили для контратак. Втім і сам Шахтар не мав можливості та сил на організацію своїх атак.

Другий тайм "гірники" почали зі штурму, але гості змогли витримати тиск. Захист щільно працював із Зубковим, а удари від Олександра, а також Сікана парирував Кошта.

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Додалось проблем ван Леувену в середині другого тайму, коли м'язову травму отримав Лемкін. Тренер і так не мав особливо можливостей для посилення центру захисту (лише молодий Козік на заміні).

Зрешту нідерландець випустив Бондаренка, Азарова, Гочолейшвілі та Егіналду. Це дозволило Міроші перейти в пару до Ракіцького в центрі. Втім це лише дозволило "гірникам" не пропустити більше, тоді як на ефективність нападу заміни не вплинули.

Мрії про плей-офф розвіялись

Порту спокійно довів матч до комфортної перемоги і вже на полі довів свій статус фаворита у боротьбі за другу сходинку. Якщо Шахтар ще планує битися за плей-офф Ліги чемпіонів, "гірникам" потрібно робити диво – здобувати очки з Барселоною та брати реванш на "Драгау".

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Враховуючи розгромну поразку Антверпена на "Камп Ноу" (0:5), Шахтарю треба зконцентруватися на боротьбі з бельгійцями за третю сходинку та путівку в Лігу Європи. Саме із бельгійцями в гостях донеччани і зіграють в наступному турі Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Шахтар – Порту