Швед бойкотує матчі Мехелена: українець близький до переходу у Шахтар

Незабаром донецький Шахтар може поповнитись поповнитись талановитим вихованцем Карпат Мар'яном Шведом. Футболіст не грав в останньому матчі за бельгійський Мехелен.

Не хоче грати у Бельгії

21 серпня бельгійський клуб Шведа провів домашній матч проти Вестерло. Поєдинок видався надгольовим, аж 9 голів було забито у зустрічі на двох, а перемогу з рахунком 5:4 здобув Мехелен. Щоправда, у заявці господарів не було українського легіонера Мар'яна Шведа.

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Начебто 25-рінчий правий вінгер вже закінчує перемовини з Шахтарем щодо трансферу. Якщо вдасться вдарити по руках, то швед повернеться в УПЛ після 3-річної паузи.

Головний тренер Мехелена Данні Бьойс незадоволений такою поведінкою українця, який втікає з команди у складний період. За його словами, Швед не захотів грати проти Вестерло. Однак наставник не буде тримати силою Мар'яна, який не хоче виступати за бельгійську команду.

Мар'ян не хотів грати, бо хоче завершити трансфер. Але поки що цього трансферу немає, і ви бачите, що ваша команда переживає важкі часи через ряд травм, то я думаю, що як гравець ви зобов'язані грати. Якщо він цього не хоче, він мені не потрібний,

– відповів Бьойс.

Ще наприкінці червня у ЗМІ з'явились перші чутки про можливий перехід Шведа у Шахтар. Мар'ян кумедно відреагував на таку інформацію та пожартував, що готовий приїхати у розташування "гірників" на велосипеді, якщо ці слова будуть правдою.

Згодом стало відомо, що донеччани не будуть підписувати українця через його поганий ігровий тонус.

Кар'єра Шведа у футболці Мехелена