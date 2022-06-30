Готовий на все, щоб перебратись до "гірників"
29 червня ледь не усі українські ЗМІ підхопили інформацію про можливий трансфер Мар'яна Шведа у Шахтар. Начебто у цьому придбанні зацікавлений хорватський наставник Ігор Йовічевіч, який претендує на посаду головного тренера "гірників".
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Йовічевіч добре знайомий із Шведом за виступами у львівських Карпатах. Хорватський спеціаліст хоче знову попрацювати з талановитим вінгером.
Мар'ян ж кумедно відреагував на такі чутки. З гумором у 24-річного футболіста все у порядку. Швед готовий приїхати у Шахтар навіть на велосипеді, якщо ця інформація є правдивою, та скинув фото прогулянки на цьому двоколісному транспорті.
Якщо це правда – завтра їду, на ровер,
– відповів Швед.
Швед готовий на все заради Шахтаря / Фото з Брутального футболу
Поки що Шахтар офіційно не оголосив про призначення Йовічевіча. Але все більше інформації та коментарів з'являються навколо цього переходу.
Що відомо про кар'єру Мар'яна Шведа
- Вихованець львівського футболу, який із 2015 року почав виступати за головну команду Карпат. Швед став не лише стабільним гравцем основи, а й лідером команди.
- Чудова гра у зелено-білій футболці привернула увагу іспанської Севільї, куди Мар'ян перебрався у 2016-му.
- Однак зарекомендувати себе там не зумів та повернувся у Львів. За "левів" виступав ще два роки та знову помандрував за кордон. Цього разу Шведа підписав шотландський Селтік.
- Там теж не заграв та був орендований Мехеленом. Згодом став повноцінним гравцем бельгійського клубу.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 35 поєдинків, у яких забив 3 голи та зробив 3 асисти.