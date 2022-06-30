Готовий на все, щоб перебратись до "гірників"

29 червня ледь не усі українські ЗМІ підхопили інформацію про можливий трансфер Мар'яна Шведа у Шахтар. Начебто у цьому придбанні зацікавлений хорватський наставник Ігор Йовічевіч, який претендує на посаду головного тренера "гірників".

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Йовічевіч добре знайомий із Шведом за виступами у львівських Карпатах. Хорватський спеціаліст хоче знову попрацювати з талановитим вінгером.

Мар'ян ж кумедно відреагував на такі чутки. З гумором у 24-річного футболіста все у порядку. Швед готовий приїхати у Шахтар навіть на велосипеді, якщо ця інформація є правдивою, та скинув фото прогулянки на цьому двоколісному транспорті.

Якщо це правда – завтра їду, на ровер,

– відповів Швед.



Швед готовий на все заради Шахтаря / Фото з Брутального футболу

Поки що Шахтар офіційно не оголосив про призначення Йовічевіча. Але все більше інформації та коментарів з'являються навколо цього переходу.

Цікаво! У Шведа є дійсна угода з Мехеленом, яка розрахована до кінця червня 2024 року. Його трансферна вартість оцінена у 900 тисяч євро.

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