Повертаються колишніх гравців

Лівий вінгер знову виступатиме в Україні. 22 серпня донецький клуб офіційно оголосив про повернення Івана Петряка.

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28-річний футболіст підписав контракт терміном на 4 роки – до 30 червня 2026 року.

"Гірники" повернули чергового колишнього гравця команди. До цього до Шахтаря приєднались гравці Маріуполя, Андрій Тотовицький, який виступав за Колос, та Олександр Зубков, який грав за угорський Ференцварош.

Цікаво те, що якраз у матчі проти Шахтаря Петряк дебютував в УПЛ у 17-річному віці.

Футбольна кар'єра Івана Петряка