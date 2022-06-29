Хоче знову попрацювати з талановитим гравцем

Ігор Йовічевіч може стати наступним тренером Шахтаря. Якщо все стане реальністю і хорват очолить донецький клуб, то команду може підсилити Мар'ян Швед.

До теми Шахтар поверне Тотовицького: на підході ще декілька гравців збірної України

24-річний правий вінгер добре знайомий хорватському тренеру за виступами у львівських Карпатах. Йовічевіч ще раніше хотів знову попрацювати з талановитим футболістом, але Дніпру-1 не вдалось домовитись із бельгійським Мехеленом, за який виступає українець.

Бельгійський клуб був готовий попрощатись із українським легіонером за 2 мільйони євро, а на пропозицію оренди з правом викупу відповів відмовою.

У Шахтаря більше фінансових можливостей, щоб задовольнити смаки бельгійців.

Деталі. Мар'ян Швед має дійсну угоду з Мехеленом, яка розрахована до кінця червня 2024 року. У його контракті є опція пролонгації ще на один рік. За даними Transfermarkt, вартість футболіста складає 900 тисяч євро.

Був "левом", а може стати "гірником"