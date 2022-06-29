Хоче знову попрацювати з талановитим гравцем
Ігор Йовічевіч може стати наступним тренером Шахтаря. Якщо все стане реальністю і хорват очолить донецький клуб, то команду може підсилити Мар'ян Швед.
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24-річний правий вінгер добре знайомий хорватському тренеру за виступами у львівських Карпатах. Йовічевіч ще раніше хотів знову попрацювати з талановитим футболістом, але Дніпру-1 не вдалось домовитись із бельгійським Мехеленом, за який виступає українець.
Бельгійський клуб був готовий попрощатись із українським легіонером за 2 мільйони євро, а на пропозицію оренди з правом викупу відповів відмовою.
У Шахтаря більше фінансових можливостей, щоб задовольнити смаки бельгійців.
Був "левом", а може стати "гірником"
- Мар'ян Швед – вихованець львівського футболу. Із зими 2015-го почав залучатись до головної команди Карпат та став стабільним гравцем основи.
- Завдяки класній грі звернувся на себе увагу іспанської Севільї, куди перейшов вже наступного року.
- Але заграти в Іспанії не зумів та через рік повернувся у Львів.
- Відіграв за "левів" два роки та підписав контракт із шотландським Селтіком. Там теж не зарекомендував себе та був відданий в оренду у Мехелен.
- У липні 201 року став повноцінним гравцем бельгійського клубу.
- У сезоні-2021/2022 відіграв 35 матчів, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами.
- Має у своєму активі два матчі за збірну України.