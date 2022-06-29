Хоче знову попрацювати з талановитим гравцем

Ігор Йовічевіч може стати наступним тренером Шахтаря. Якщо все стане реальністю і хорват очолить донецький клуб, то команду може підсилити Мар'ян Швед.

До теми Шахтар поверне Тотовицького: на підході ще декілька гравців збірної України

24-річний правий вінгер добре знайомий хорватському тренеру за виступами у львівських Карпатах. Йовічевіч ще раніше хотів знову попрацювати з талановитим футболістом, але Дніпру-1 не вдалось домовитись із бельгійським Мехеленом, за який виступає українець.

Бельгійський клуб був готовий попрощатись із українським легіонером за 2 мільйони євро, а на пропозицію оренди з правом викупу відповів відмовою.

У Шахтаря більше фінансових можливостей, щоб задовольнити смаки бельгійців.

Був "левом", а може стати "гірником"

  • Мар'ян Швед – вихованець львівського футболу. Із зими 2015-го почав залучатись до головної команди Карпат та став стабільним гравцем основи.
  • Завдяки класній грі звернувся на себе увагу іспанської Севільї, куди перейшов вже наступного року.
  • Але заграти в Іспанії не зумів та через рік повернувся у Львів.
  • Відіграв за "левів" два роки та підписав контракт із шотландським Селтіком. Там теж не зарекомендував себе та був відданий в оренду у Мехелен.
  • У липні 201 року став повноцінним гравцем бельгійського клубу.
  • У сезоні-2021/2022 відіграв 35 матчів, у яких відзначився 3 голами та 3 асистами.
  • Має у своєму активі два матчі за збірну України.