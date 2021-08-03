Шахтар несподівано пропустив гол від Генка у Лізі чемпіонів: відео
3 серпня 2021 , 21:53Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У 3-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів Генк приймає Шахтар у Бельгії. Господарі поля першими відкрили рахунок у матчі.
На 39-й хвилині Іто від правого кута штрафного навісив на лінію воротарського точно на голову Онуачу, який завдав точного удару – 1:0.
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Відео голу Онуачу
Шахтар – Генк: перед матчем
- Донецький клуб після літнього міжсезоння вже провів два матчі української Прем'єр-ліги, обігравши Інгулець (2:1) і Львів (3:0).
- Чемпіонат Бельгії стартував одночасно з нашою першістю. Генк спочатку зіграв внічию зі Стандардом (1:1), а потім програв Остенде (3:4).
- У Бельгію "помаранчево-чорні" вирушили в понеділок: тренерський штаб Шахтаря включив у заявку 24 гравця.
- Матч на "Лумінус Арені" обслуговувала суддівська бригада з Греції на чолі з Тасосом Сідіропулосом. У 4-му відбірковому раунді Ліги чемпіонів переможець двоматчевого протистояння Генк – Шахтар зустрінеться з переможцем дуелі Монако (Франція) – Спарта (Чехія).