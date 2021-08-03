На 39-й хвилині Іто від правого кута штрафного навісив на лінію воротарського точно на голову Онуачу, який завдав точного удару – 1:0.

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Відео голу Онуачу з'явиться згодом..

Шахтар – Генк: перед матчем