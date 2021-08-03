На 39-й минуте Ито с правого угла штрафного навесил на линию вратарского точно на голову Онуачу, который нанес точный удар – 1:0.

Смотрите также Генк – Шахтер: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов

Видео гола Онуачу

Шахтер – Генк: перед матчем