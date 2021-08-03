На 39-й минуте Ито с правого угла штрафного навесил на линию вратарского точно на голову Онуачу, который нанес точный удар – 1:0.
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Видео гола Онуачу
Шахтер – Генк: перед матчем
- Донецкий клуб после летнего межсезонья уже провел два матча украинской Премьер-лиги, обыграв Ингулец (2:1) и Львов (3:0).
- Чемпионат Бельгии стартовал одновременно с нашим первенством. Генк сначала сыграл вничью со Стандардом (1:1), а затем проиграл Остенде (3:4).
- В Бельгию "оранжево-черные" отправились в понедельник: тренерский штаб Шахтера включил в заявку 24 игрока.
- Матч на "Луминус Арене" обслуживала судейская бригада из Греции во главе с Тасосом Сидиропулосом. В 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов победитель двухматчевого противостояния Генк – Шахтер встретится с победителем дуэли Монако (Франция) – Спарта (Чехия).