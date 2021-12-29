Шахтар несподівано покинули майже всі скаути: що відбувається
29 грудня 2021 , 16:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У донецькому Шахтарі відбуваються серйозні зміни у скаутському відділі. Зараз у "гірників" майже не залишилось представників серед скаутів.
Андрій Федченко у своєму інстаграмі повідомив, що покидає Шахтар. У команді він працював 3,5 роки. Його новим місцем роботи має стати грецький ПАОК, він очолить відповідний відділ.
До слова Шахтар втратив важливого фахівця у структурі клубу
Також з "гірниками" попрощався провідний скаут Гліб Корнієнко, повідомляє Tribuna. Він був засновником курсів, які в Україні проводять заняття з футбольної аналітики й скаутингу.
Після відходу Жозе Боту в ПАОК команду покинув і Андрій Котов, який відповідав за бразильський напрям клубу. Зараз у Шахтарі майже не залишилось представників скаутського відділу.
Жозе Боту в Шахтарі: коротко
- Боту очолював селекційну службу донецького клубу з 2018-го, перейшовши з португальскої Бенфіки. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.
- Понад півмільярда євро – це прибуток Бенфіки від гравців, які за час його перебування на посаді перебралися в португальський клуб за дуже низькою ціною, а потім були продані набагато дорожче.