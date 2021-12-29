Андрей Федченко в своем инстаграме сообщил, что покидает Шахтер. В команде он работал 3,5 года. Его новым местом работы должен стать греческий ПАОК, он возглавит соответствующий отдел.
К слову Шахтер потерял важного специалиста в структуре клуба
Также с "горняками" попрощался ведущий скаут Глеб Корниенко, сообщает Tribuna. Он был основателем курсов, которые в Украине проводят занятия по футбольной аналитике и скаутингу.
После ухода Жозе Боту в ПАОК команду покинул и Андрей Котов, отвечавший за бразильское направление клуба. Сейчас в Шахтере почти не осталось представителей скаутского отдела.
Жозе Боту в Шахтере: коротко
- Боту возглавлял селекционную службу донецкого клуба с 2018-го, перейдя из португальской Бенфики. Специалист успел поработать в Шахтере с Пауло Фонсекой и Луишем Каштру.
- Более полумиллиарда евро – это прибыль Бенфики от игроков, которые за время его пребывания в должности перебрались в португальский клуб по очень низкой цене, а затем были проданы гораздо дороже.