Зазначається, що сторони вже про все домовилися – Боту підпише з грецьким клубом контракт на 2,5 роки, при цьому ПАОК заплатить "гірникам" деяку клаусулу за дострокове розірвання контракту.

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Контракт португальця з Шахтарем закінчувався влітку 2022 року, але власники ПАОКа Гіоргос та Іван Саввідіс були дуже переконливими, і Бота погодився на перехід.

Боту в Шахтарі: коротко

Боту очолював селекційну службу донецького клубу з 2018-го, перейшовши з португальскої Бенфіки. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.

Понад півмільярда євро – це прибуток Бенфіки від гравців, які за час його перебування на посаді перебралися в португальський клуб за дуже низькою ціною, а потім були продані набагато дорожче.