Андрій Федченко у своєму інстаграмі повідомив, що покидає Шахтар. У команді він працював 3,5 роки. Його новим місцем роботи має стати грецький ПАОК, він очолить відповідний відділ.

До слова Шахтар втратив важливого фахівця у структурі клубу

Також з "гірниками" попрощався провідний скаут Гліб Корнієнко, повідомляє Tribuna. Він був засновником курсів, які в Україні проводять заняття з футбольної аналітики й скаутингу.

Після відходу Жозе Боту в ПАОК команду покинув і Андрій Котов, який відповідав за бразильський напрям клубу. Зараз у Шахтарі майже не залишилось представників скаутського відділу.

Жозе Боту в Шахтарі: коротко