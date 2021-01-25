Шахтар не зіграє проти багаторазового чемпіона Словенії: причина

Донецький Шахтар продовжує підготовку до другого кола УПЛ. "Гірники" повинні були зіграти проти Марібора, але матч не відбудеться через коронавірус.

Шахтар повинен був зіграти контрольний поєдинок проти Марібора у понеділок, 25 січня. Але матч не відбудеться через спалах коронавірусу у розташуванні словенського клубу, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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Коронавірус вніс свої корективи

Головний наставник донеччан Луїш Каштру був змушений дещо коректувати плани команди. Тому замість скасованої зустрічі на футболістів чекатимуть два тренування.

26 січня на підопічних португальського фахівця чекає останній поєдинок на турецьких зборах. Шахтар поміряється силами з македонським Сілексом. Після цього матчу український клуб повернеться в Україну та за декілька днів знову вирушить на другий збір до все тієї ж Туреччини (29 січня до 5 лютого).

Як Шахтар зіграв попередні товариські матчі: коротко

Перший спаринг на зборах Шахтар зіграв проти польської Легії, у якому Віктор Коваленко став справжнім рятівником донеччан. Півзахисник забив гол у доданий арбітром до матчу час. "Гірники" зіграли у нічию 1:1.

У другому поєдинку футболісти донецького клубу зійшли на полі проти Лудогорця. Підопічні Каштру також завершили поєдинок бойовою нічиєю 2:2. За донеччан відзначились Манор Соломон та Євген Коноплянка. Останній нещодавно повернувся до загальної групи після травми. Відзначимо, що Шахтар втратив перемогу. До 58-ї хвилини українці вели з рахунком 2:0.