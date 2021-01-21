Коваленко вирвав нічию для Шахтаря у першому матчі 2021 року
Донецький Шахтар провів перший матч у 2021 році. У товариській грі в Туреччині донеччани розписали нічию з польським Лехом.
Шахтар – Лех Познань 1:1
Голи: Коваленко, 90+1 (п) – Мархвиньський, 58
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У першому таймі команди не відзначалися забитими голами, пише 24 канал. Уже по перерві польський клуб вийшов вперед.
На 58-й хвилині поєдинку відзначився Філіп Мархвиньський.
Донецькому Шахтарю вдалося відігратися лише в компенсований до другого тайму час. "Гірники" заробили право пробити пенальті.
Удар з позначки реалізував Віктор Коваленко, якого ЗМІ сватають в італійську Аталанту.
Наразі відомо, що Шахтар чекають ще три матчів у рамках зборів у Туреччині. Донеччани зіграють з:
- Лудогорцем – 23 січня
- Марібором – 25 січня
- Сілексом – 26 січня
Перший офіційний матч Шахтаря відбудеться 13 лютого. У чемпіонаті України "гірники" зіграють з Колосом.
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