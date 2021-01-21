Донецький Шахтар провів перший матч у 2021 році. У товариській грі в Туреччині донеччани розписали нічию з польським Лехом.

Шахтар – Лех Познань 1:1

Голи: Коваленко, 90+1 (п) – Мархвиньський, 58

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У першому таймі команди не відзначалися забитими голами, пише 24 канал. Уже по перерві польський клуб вийшов вперед.

На 58-й хвилині поєдинку відзначився Філіп Мархвиньський.

Донецькому Шахтарю вдалося відігратися лише в компенсований до другого тайму час. "Гірники" заробили право пробити пенальті.

Удар з позначки реалізував Віктор Коваленко, якого ЗМІ сватають в італійську Аталанту.

Наразі відомо, що Шахтар чекають ще три матчів у рамках зборів у Туреччині. Донеччани зіграють з:

Лудогорцем – 23 січня

Марібором – 25 січня

Сілексом – 26 січня

Перший офіційний матч Шахтаря відбудеться 13 лютого. У чемпіонаті України "гірники" зіграють з Колосом.