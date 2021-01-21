Донецький Шахтар продовжує активно готуватись до другого кола УПЛ. Підопічні Луїша Каштру демонструють феноменальну техніку на тренуваннях.

17 січня Шахтар полетів на перший тренувальний збір у Туреччину. "Гірники" планують провести під час підготовки чотири контрольні спаринги. Тренерський штаб не лише працює над фізичними якостями гравців, а й технікою. Відео із закордонного збору виклала пресслужба Шахтаря.

До теми Один з лідерів Шахтаря не відправиться з командою на збір в Туреччині, – ЗМІ

На ролику видно, як опорник Тарас Степаненко накручує Вітао. Здається, такого точно ніхто не очікував від лідера центральної лінії на полі. А Сергій Болбат включив справжню бразильську техніку та майстерно забив гол п'яткою. Голкіпер Андрій Пятов був просто безсилий перед таким пострілом.

Перший збір "помаранчево-чорних" триватиме до 26 січня. Після цього підопічні Каштру повернуться до України та за декілька днів знову вирушать на другий збір до все тієї ж Туреччини (29 січня до 5 лютого).

Вже у четвер, 21 січня, Шахтар проведе перший товариський поєдинок на зборах. Суперник "гірників" стане польська Легія. Матч розпочнеться о 16:00.

З ким на зборах зіграє Шахтар?