Донецкий Шахтер продолжает подготовку ко второму кругу УПЛ. "Горняки" должны были сыграть против Марибора, но матч не состоится из-за коронавируса.

Шахтер должен был сыграть контрольный поединок против Марибора в понедельник, 25 января. Но матч не состоится из-за вспышки коронавируса в словенском клубе, сообщает официальный сайт Шахтера.

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Коронавирус внес свои коррективы

Главный наставник дончан Луиш Каштру был вынужден несколько корректировать планы команды. Поэтому вместо отмененной встречи футболистов будут ждать две тренировки.

26 января подопечных португальского специалиста ждет последний поединок на турецких сборах. Шахтер померяется силами с македонским Силексом. После этого матча украинский клуб вернется в Украину и через несколько дней снова отправится на второй сбор во все ту же Турцию (29 января до 5 февраля).

Как Шахтер сыграл предыдущие товарищеские матчи: коротко

Первый спарринг на сборах Шахтер сыграл против польской Легии, в котором Виктор Коваленко стал настоящим спасителем дончан. Полузащитник забил гол в добавленное арбитром к матчу время. "Горняки" сыграли в ничью 1:1.

Во втором поединке футболисты донецкого клуба вышли на поле против Лудогорца. Подопечные Каштру также завершили поединок боевой ничьей 2:2. За дончан отличились Манор Соломон и Евгений Коноплянка. Последний недавно вернулся в общую группу после травмы. Отметим, что Шахтер упустил победу. До 58-й минуты украинцы вели со счетом 2:0.