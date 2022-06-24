Шахтар може залишитись без легіонерів: ніхто з них не повернеться в Україну

Донецький Шахтар може зіткнутись із серйозними кадровими проблемами. Через війну в Україну не захочуть повертатись іноземні футболісти, яких у складі "гірників" чимало.

Палкін: Що ми можемо запропонувати іноземним гравцям

На думку Сергія Палкіна, донецький клуб може не повернути своїх легіонерів у команду. Іноземні футболісти не захочуть грати в УПЛ, якщо чемпіонат розпочнеться в Україні під час воєнного стану.

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За словами генерального директора, Шахтар може привабити легіонерів лише виступатиму у Лізі чемпіонів. Через це український гранд не може бути активним на трансферному ринку, адже жоден іноземний гравець не погодиться на пропозицію.

Єдиний варіант для Шахтаря – це матчів українського чемпіонату за кордоном.

Ми не можемо купувати гравців, можемо лише продавати. Що ми можемо запропонувати іноземним гравцям? Тільки Лігу чемпіонів, і то поки що немає інформації, де ми гратимемо. Якщо чемпіонат України пройде в іншій країні, то деяких легіонерів можна буде втримати. Якщо ні, то без шансів. Ніхто з них не гратиме в Україні,

– заявив функціонер донецького клубу.

Усі в один голос запевняють, що на 90% новий футбольний сезон розпочнеться в Україні. Додамо, що ініціатором відновлення футболу у нашій країні став сам Володимир Зеленський. На думку президента УАФ Андрія Павелка,

У складі Шахтаря виступають сім легіонерів – Додо, Марлон, Ісмаїлі, Маркос Антоніо, Манор Соломон, Педрінью, Лассіна Траоре. Майже щодо усіх є активна зацікавленість від іноземних клубів.

Сезон-2021/2022, який через війну закінчили достроково, Шахтар завершив на першому місці у таблиці УПЛ. "Гірники" випередили Динамо на два очки. Щодо єврокубків, то новий сезон донецький клуб розпочне з групового раунду Ліги чемпіонів.