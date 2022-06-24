Палкин: Что мы можем предложить иностранным игрокам

По мнению Сергея Палкина, донецкий клуб может не вернуть своих легионеров в команду. Иностранные футболисты не захотят играть в УПЛ, если чемпионат начнется в Украине во время военного положения.

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По словам генерального директора, Шахтер может привлечь легионеров только выступать в Лиге чемпионов. Поэтому украинский гранд не может быть активным на трансферном рынке, ведь ни один иностранный игрок не согласится на предложение.

Единственный вариант для Шахтера – это матчи украинского чемпионата за рубежом.

Мы не можем покупать игроков, можем только продавать. Что мы можем предложить иностранным игрокам? Только Лигу чемпионов, и то пока нет информации, где мы будем играть. Если чемпионат Украины пройдет в другой стране, некоторых легионеров можно будет удержать. Если нет, то без шансов. Никто из них не будет играть в Украине,

– заявил функционер донецкого клуба.

Все в один голос утверждают, что на 90% новый футбольный сезон начнется в Украине. Инициатором восстановления футбола в нашей стране стал сам Владимир Зеленский. По мнению президента УАФ Андрея Павелко,

В составе Шахтера выступают семь легионеров – Додо, Марлон, Исмаили, Маркос Антонио, Манор Соломон, Педринью, Лассина Траоре. Почти все имеют активный интерес от иностранных клубов.

К слову. Сезон-2021/2022, который из-за войны войны закончили досрочно, Шахтер завершил на первом месте в таблице УПЛ. "Горняки" опередили Динамо на два очка. По еврокубкам новый сезон донецкий клуб начнет с группового раунда Лиги чемпионов.