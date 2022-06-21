Шахтар може їздити у Львів заради виступів в УПЛ: тимчасовою домівкою стане Польща
Джерело:телеграм-канал BurBuzz
Вже у серпні розпочинається новий футбольний сезон в Україні. Наразі клуби УПЛ визначаються, де базуватимуться під час воєнного стану у нашій країні.
Будуть жити на дві країни
У середині липня донецький клуб розпочне підготовку до нового сезону-2022/2023. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, тренувальний збір "гірники" розпочнуть у Польщі, звідки відправляться у Нідерланди.
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Вже там проведуть ряд благодійних матчів, які будуть водночас й контрольними для "гірників". Один суперник вже відомий – Порту.
Швидше за все, що Шахтар базуватиметься у цьому сезоні у сусідній Польщі, яка допомагає Україні не лише у військовому плані, а ще й спортивному. Донеччани йдуть на цей крок, щоб зберегти бодай половину легіонерів, яке є у команді на контрактах.Цікаво. Раніше повідомлялось, що Шахтар та Динамо можуть ділити один стадіон у Польщі для виступів у єврокубках.
Попереду у Шахтаря виступи у груповому раунді Ліги чемпіонів, тому донецькому клубу треба підійти до цього турніру у більш-менш бойовому складі. Начебто "гірники" будуть їздити на матчі УПЛ в Україну. Ймовірно, що домашнім містом Шахтаря стане не чужий до нього Львів. Раніше донецький клуб вже грав у місті Лева.
Доля Роберто Де Дзербі у клубі наразі невідома.
Минулий сезон для Шахтаря
- Сезон-2021/2022, який був достроково закінчений, Шахтар завершив на лідерській позиції в УПЛ. Команда Де Дзербі з відривом у два очки стала першою, випередивши Динамо.
- За 18 зіграних турів в українському чемпіонаті донецький клуб заробив 47 пунктів.
- Загалом у сезоні провів 30 поєдинків, у яких здобув 20 перемог, розписав 5 мирових та зазнав 5 поразок.
- У Лізі чемпіонів Шахтар закінчив свої виступи на груповому раунді. Клуб із Донецька посів останнє четверте місце у групі "D".