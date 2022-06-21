Шахтар може їздити у Львів заради виступів в УПЛ: тимчасовою домівкою стане Польща

Вже у серпні розпочинається новий футбольний сезон в Україні. Наразі клуби УПЛ визначаються, де базуватимуться під час воєнного стану у нашій країні.

Будуть жити на дві країни

У середині липня донецький клуб розпочне підготовку до нового сезону-2022/2023. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, тренувальний збір "гірники" розпочнуть у Польщі, звідки відправляться у Нідерланди.

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Вже там проведуть ряд благодійних матчів, які будуть водночас й контрольними для "гірників". Один суперник вже відомий – Порту.

Швидше за все, що Шахтар базуватиметься у цьому сезоні у сусідній Польщі, яка допомагає Україні не лише у військовому плані, а ще й спортивному. Донеччани йдуть на цей крок, щоб зберегти бодай половину легіонерів, яке є у команді на контрактах.

Раніше повідомлялось, що Шахтар та Динамо можуть ділити один стадіон у Польщі для виступів у єврокубках.

Попереду у Шахтаря виступи у груповому раунді Ліги чемпіонів, тому донецькому клубу треба підійти до цього турніру у більш-менш бойовому складі. Начебто "гірники" будуть їздити на матчі УПЛ в Україну. Ймовірно, що домашнім містом Шахтаря стане не чужий до нього Львів. Раніше донецький клуб вже грав у місті Лева.

Доля Роберто Де Дзербі у клубі наразі невідома.

Минулий сезон для Шахтаря