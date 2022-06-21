Будут жить на две страны

В середине июля донецкий клуб приступит к подготовке к новому сезону-2022/2023. По информации журналиста Игоря Бурбаса, тренировочный сбор "горняки" начнут в Польше, откуда отправятся в Нидерланды.

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Уже там проведут ряд благотворительных матчей, которые будут одновременно и контрольными для "горняков". Один соперник уже известен – Порту.

Скорее всего, Шахтер будет базироваться в этом сезоне в соседней Польше, которая помогает Украине не только в военном плане, но и спортивном. Дончане идут на этот шаг, чтобы сохранить хотя бы половину легионеров, которые есть в команде на контрактах.

Любопытно. Ранее сообщалось, что Шахтер и Динамо могут делить один стадион в Польше для выступлений в еврокубках.

Впереди у Шахтера выступления в групповом раунде Лиги чемпионов, поэтому донецкому клубу нужно подойти к этому турниру в более или менее боевом составе. Вроде бы "горняки" будут ездить на матчи УПЛ в Украину. Вероятно, что домашним городом Шахтера станет не чуждый ему Львов. Ранее донецкий клуб уже играл в городе Льва.

Судьба Роберто Де Дзерби в клубе пока неизвестна.

Прошлый сезон для Шахтера