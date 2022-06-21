Вибухова хвиля залишила свої сліди
20 червня окупанти вкотре завдали удару по місту на чорноморському узбережжі України. 14 ворожих ракет вилетіло з тимчасово окупованого Криму, дві з них були збиті українським ППО.
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На жаль, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Також зазнали руйнувань житлові будинки. Вибухова хвиля була настільки сильною, що завдала пошкоджень Музею футболу в Одесі. На щастя, футбольне приміщення, де є тисячі експонатів, не стало прямою ціллю загарбників.
Від вибухової хвилі на стінах музею утворились тріщини, розбився пам'ятний світильник на честь матчу Барселона – Ювентус. Із війною багато футбольних пам'яток виїхало з музею задля їх збереження.
Наслідки ракетного обстрілу / Фото Новини Odesa Live
У самому музеї було майже 20 тисяч футбольних експонатів різноманітних клубів світу – форми, м'ячі, шарфи, світлини та інші цінні пам'ятки.
Музей футболу пошкодила вибухова хвиля / Фото Новини Odesa Live
Як розповів власник музею Еммануїл Ганєв, у 2013 році приміщення пережило пожежу, тепер на музей чекає випробування війною.
У мирні часи власник музею робив місцевим та гостям Одеси екскурсії приміщенням, яке наповнене історією футболу.