Шахтар може не зберегти футболіста-джокера, який засмучував Реал у Лізі чемпіонів
20 січня 2022 , 19:01Читать новость на русском
Джерело:Sport5
Дороги донецького Шахтаря та Манора Соломона можуть розійтись. Футболіст не продовжив угоду з "гірниками".
Натяк на відхід із Шахтаря
Агент Манора Соломона натякнув на відхід із донецького клубу. Лівий вінгер відмовив "гірникам", які хотіли продовжити угоду з 22-річним футболістом атаки.
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Представник гравця заявив, що такий розвиток подій говорить про майбутню кар'єру Соломона. Манор хоче спробувати свої сили в англійському або іспанському чемпіонатах.
Манору лише 22 роки, попереду у нього довгий шлях,
– запевнив агент Соломона.
Манор не полетів на перший тренувальний збір донеччан, який відбувається у Туреччині. У футболіста невеликі хронічні проблеми.
Кар'єра Соломона у Шахтарі
- Манор Соломон виступає за донеччан із січня 2019-го року.
- У сезоні-2021/2022 відіграв за "помаранчево-чорних" 26 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи та зробив 2 асисти.
- Вінгер допоміг Шахтарю завершити першу частину сезону на першому місці у таблиці УПЛ.