Натяк на відхід із Шахтаря

Агент Манора Соломона натякнув на відхід із донецького клубу. Лівий вінгер відмовив "гірникам", які хотіли продовжити угоду з 22-річним футболістом атаки.

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Представник гравця заявив, що такий розвиток подій говорить про майбутню кар'єру Соломона. Манор хоче спробувати свої сили в англійському або іспанському чемпіонатах.

Манору лише 22 роки, попереду у нього довгий шлях,

– запевнив агент Соломона.

Цікаво! У Соломона є чинна угода з "гірниками", яка розрахована до кінця грудня 2023-го року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 18 мільйонів євро, але Шахтар схоче виручити за гравця атаки значно більше.

Манор не полетів на перший тренувальний збір донеччан, який відбувається у Туреччині. У футболіста невеликі хронічні проблеми.

Кар'єра Соломона у Шахтарі