Намек на уход из Шахтера

Агент Манора Соломона намекнул на уход из донецкого клуба. Левый вингер отказал "горнякам", которые хотели продлить соглашение с 22-летним футболистом атаки.

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Представитель игрока заявил, что такое развитие событий говорит о предстоящей карьере Соломона. Манор хочет испытать свои силы в английском или испанском чемпионатах.

Манору всего 22 года, впереди у него длинный путь,

– заверил агент Соломона.

Интересно! У Соломона есть действующее соглашение с "горняками", которое рассчитано до конца декабря 2023 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 18 миллионов евро, но Шахтер захочет выручить за игрока атаки гораздо больше.

Манор не полетел на первый тренировочный сбор дончан, который проходит в Турции. У футболиста небольшие хронические проблемы.

Карьера Соломона в Шахтере