Шахтар – Марсель : відома заявка французької команди на 1/16 фіналу Ліги Європи

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо визначився з гравцями, які зіграють проти Шахтаря у плей-офф Ліги Європи. Пресслужба команди опублікувала заявку на матч.

Зазначимо, що сьогодні, 15 лютого, Марсель та Шахтар зіграють перший матч плей-офф Ліги Європи. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

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Хто зіграє з "гірниками"

Тренер включив до складу заявки Шанселя Мбемба, який недавно повернувся з Кубка африканських націй і не брав участі в тренуваннях з командою. Також в списку заявлених гравців є Жеффрей Кондогбі, який пропустив матчі проти Ліона та Метца через травму.

Воротарі: Пау Лопес, Рубен Бланко, Сімон Нгапандуанбю

Захисники: Леонардо Балерді, Жонатан Клос, Емран Соґло, Самюель Жиго, Шансель Мбемба, Бамо Меїте, Кантен Мерлен

Півзахисники: Амін Аріт, Аззедін Унаї, Жоффре Кондоґбіа, Александр Тункаді

Нападники: Хоакін Корреа, Луїс Енріке Ліма, Іліман Ндіає, П'єр-Емерік Обамеянг, Фаріс Мумбанья

Марсель – Шахтар: головне про матч