У четвер, 15 лютого, Шахтар проведе свій перший офіційний матч у 2024 році. Команда Маріно Пушич почне свій шлях в плей-оф Ліги Європи, де в 1/16 фіналу зійдеться проти Марселя, пише 24 канал.

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Шахтар повертається після паузи

"Гірники" посіли третє місце в групі Ліги чемпіонів в компанії з Барселоною, Порту та Антверпеном. Це і дало донеччанам путівку у другий за рангом єврокубок.

Шахтар не проводив офіційні матчі вже два місяці, адже УПЛ пішла на зимову паузу. В турнірній таблиці чемпіонату донеччани наразі четверті, але мають ще дві гри в запасі. Тож за втраченими очками "гірники" ділять перше місце із Динамо.

Непереконливий сезон Марселя

Марсель теж починав шлях у Лізі чемпіонів, але там несподівано вилетів у кваліфікації від Панатінаїкоса. Натомість підопічні Дженнаро Гаттузо провели непогано групу Ліги Європи і лише в останньому турі віддали перше місце Брайтону.

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Натомість позаду залишились Аякс та АЕК. В чемпіонаті ж олімпійцям поки нема чим похвалитися. Марсель іде лише восьмим і від зони Ліги чемпіонів команду відділяє аж сім очок.

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Шахтар – Марсель в Україні можна буде на на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол 1". Початок зустрічі в Гамбургу – о 19:45 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Марсель. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.