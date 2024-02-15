Сьогодні, 15 лютого, відбудеться перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи між командами Шахтар та Марсель. Матч пройде у німецькому Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

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Гаттузо: Ми побачили команду, яку легко читати

Головний тренер французького клубу зазначив, що активно стежив за грою "гірників" у товариських матчах.

"Шахтар зіграв понад сім товариських матчів, ми бачили їхні ігри в Європі, ми бачили всі товариські матчі, які вони зіграли за останні два місяці. Ми побачили команду, яку легко читати, з дуже точною грою і талановитими гравцями. І коли ми отримаємо м'яч, ми повинні будемо завдати їм болю", – сказав він.

Гаттузо також пригадав поїздку в Донецьк: "Я добре пам'ятаю, як грав проти Шахтаря, який тоді тренував Луческу. Це був досить іспанський стиль футболу, але особливо я пам'ятаю температуру -17°C в Донецьку, коли ми ледве могли дихати. Це команда, яка завжди дивувала нас своїм менталітетом і стилем гри, контролем над матчем і веденням гри. І так відбувається і сьогодні".

Якою буде схема гри

Наставник розповів про склад команди на матч з донецьким клубом, а також поділився деталями щодо схеми гри.

"У нас є півзахисники, але на цей час ми втратили Верету, він не встиг відновитися. Ми збираємося виставити на поле найкращий склад і будемо боротися. У Мурільйо сьогодні також стався рецидив.

Зміна схеми? Побачимо, може зіграємо в три центральних, може з чотирма захисниками. Коли я перейшов на гру в три ЦЗ, я зрозумів, що команді потрібно більше оборонятися, тому що мені не подобалося, як вони займали простір.

Але я не тренер, який грає на контратаках. Я повинен робити те, що відчуваю, і, звичайно, ставити команду в найкращу позицію. Коли я побачив, що команда страждає перед першим матчем проти Ліона, я перейшов на гру в п'ять захисників, але це не мій стиль футболу. Якщо ви хочете цього, вам доведеться змінити тренера", – сказав Гаттузо.

До слова. Початок гри заплановано на 19:45 за київським часом.