Зазначимо, що сьогодні, 15 лютого, Марсель та Шахтар зіграють перший матч плей-офф Ліги Європи. Початок матчу о 19:45 за київським часом.
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Хто зіграє з "гірниками"
Тренер включив до складу заявки Шанселя Мбемба, який недавно повернувся з Кубка африканських націй і не брав участі в тренуваннях з командою. Також в списку заявлених гравців є Жеффрей Кондогбі, який пропустив матчі проти Ліона та Метца через травму.
Воротарі: Пау Лопес, Рубен Бланко, Сімон Нгапандуанбю
Захисники: Леонардо Балерді, Жонатан Клос, Емран Соґло, Самюель Жиго, Шансель Мбемба, Бамо Меїте, Кантен Мерлен
Півзахисники: Амін Аріт, Аззедін Унаї, Жоффре Кондоґбіа, Александр Тункаді
Нападники: Хоакін Корреа, Луїс Енріке Ліма, Іліман Ндіає, П'єр-Емерік Обамеянг, Фаріс Мумбанья
Марсель – Шахтар: головне про матч
- У сезоні Кубка УЄФА 2008/2009 футбольні команди Шахтар і Марсель стикалися один з одним. "Гірники" двічі здолали французький гранд із рахунком 2:0 та 2:1 у чвертьфіналі турніру.
- Наставник французької команди поділився очікуваннями від гри проти "гірників". Він оцінив гру донецького клубу та поділився деталями щодо схеми своїх гравців. Він також пригадав лютий мороз в Донецьку та наставництво Луческу.
- Де дивитися матч за участі донецької команди – читайте за посиланням.