Три легіонери в заявці на ЛЧ

У сезоні 2022/2023 всього одна команда представить Україну в Лізі чемпіонів. Пряму путівку в турнір отримав Шахтар, який у минулому сезоні закінчив на 1 місці в УПЛ.

До теми Помстився за українців: колишній гравець Динамо відзначився крутим голом через себе – відео

Суперниками донеччан стануть Реал, Лейпциг та Селтік. За три дні до старту в турнірі "гірники" оприлюднили свою заявку на турнір.

До неї увійшли 27 гравців, з яких вісім пройшли по списку В. Варто відзначити, що у складі донеччан є троє іноземців – бразилець Лукас Тейлор, хорват Невен Джурасек та буркінієць Лассіна Траоре.

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Анатолій Трубін.

Захисники: Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар'ян Фарина, Едуард Козик.

Півзахисник: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар'ян Швед, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Іван Петряк.

Нападники: Лассіна Траоре, Данило Сікан, Андрій Кулаков, Дмитро Топалов.

Розклад матчів Шахтаря

Перший матч донеччани проведуть вже у вівторок, 6 вересня. Підопічні Ігора Йовічевича на виїзді зіграють з Лейпцигом. Календар всіх поєдинків Шахтаря виглядає так:

6 вересня, 22:00. Лейпциг – Шахтар

14 вересня, 19:45. Шахтар – Селтік

5 жовтня, 22:00. Реал – Шахтар

11 жовтня, 22:00. Шахтар – Реал

25 жовтня, 22:00. Селтік – Шахтар

2 листопада, 19:45. Шахтар – Лейпциг

Шахтар – серед лідерів УПЛ

Нагадаємо, Шахтар вже провів три тури в новому сезоні чемпіонату України. "Гірники" зіграли у нульову нічию з Металістом 1925, а також мінімально перемогли Кривбас та Рух.

Читайте також Футболіст збірної України Мудрик зробив фото на фоні портрета Степана Бандери

Це дозволяє донеччанам йти на другому місці в таблиці. Лідирує Зоря, яка виграла три матчі поспіль, в тому числі розгромно у Динамо.