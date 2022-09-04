Три легіонери в заявці на ЛЧ
У сезоні 2022/2023 всього одна команда представить Україну в Лізі чемпіонів. Пряму путівку в турнір отримав Шахтар, який у минулому сезоні закінчив на 1 місці в УПЛ.
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Суперниками донеччан стануть Реал, Лейпциг та Селтік. За три дні до старту в турнірі "гірники" оприлюднили свою заявку на турнір.
До неї увійшли 27 гравців, з яких вісім пройшли по списку В. Варто відзначити, що у складі донеччан є троє іноземців – бразилець Лукас Тейлор, хорват Невен Джурасек та буркінієць Лассіна Траоре.
Розклад матчів Шахтаря
Перший матч донеччани проведуть вже у вівторок, 6 вересня. Підопічні Ігора Йовічевича на виїзді зіграють з Лейпцигом. Календар всіх поєдинків Шахтаря виглядає так:
6 вересня, 22:00. Лейпциг – Шахтар
14 вересня, 19:45. Шахтар – Селтік
5 жовтня, 22:00. Реал – Шахтар
11 жовтня, 22:00. Шахтар – Реал
25 жовтня, 22:00. Селтік – Шахтар
2 листопада, 19:45. Шахтар – Лейпциг
Шахтар – серед лідерів УПЛ
Нагадаємо, Шахтар вже провів три тури в новому сезоні чемпіонату України. "Гірники" зіграли у нульову нічию з Металістом 1925, а також мінімально перемогли Кривбас та Рух.
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Це дозволяє донеччанам йти на другому місці в таблиці. Лідирує Зоря, яка виграла три матчі поспіль, в тому числі розгромно у Динамо.